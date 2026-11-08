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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 23:45

Biden anuncia que el cáncer que padece limitará la promoción de su nuevo libro en EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 8 nov (EFE).- El expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) anunció este domingo que el cáncer que padece limitará la promoción de su nuevo libro de memorias 'Promise me, America' ('Prométeme, Estados Unidos'), en el que habla de los "desafíos que afrontó" durante su presidencia.

Por EFE
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"Algunos días son mejores que otros. Esto no me ha detenido. Pero a veces me ralentiza. Lo que eso significa es que, desafortunadamente, no podré hacer tantas conversaciones sobre mi libro como hubiese esperado", escribió el exmandatario demócrata en X sobre su texto, que se publica el 17 de noviembre.

Biden aseguró que recibió el diagnóstico de cáncer mientras estaba escribiendo el libro y que "los doctores continúan motivados por la respuesta al tratamiento".

Tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció el año pasado que lo diagnosticaron con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

Su hijo, Hunter Biden reveló en agosto pasado que el cáncer es "muy doloroso" y "muy debilitante", en una entrevista con la BBC, además de explicar que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes".

Pese a ello, el expresidente confió en que "las palabras en las páginas de su libro hablarán por sí mismas".

"Mirando hacia adelante, voy a seguir aplicando lo que mi padre me dijo hace mucho tiempo: 'Campeón, cuando te derriben, levántate'. Es una buena lección para mí. Y para Estados Unidos", concluyó en X.

Las memorias serán la explicación más detallada de Biden de por qué decidió postularse a la reelección a la presidencia en medio de los cuestionamientos por su edad y por qué, después, decidió hacerse a un lado y respaldar a su vicepresidenta, Kamala Harris.

También abordan la gestión de Biden durante la pandemia de la covid-19, su trabajo para "restaurar la democracia" después del asalto al Capitolio en 2021 por seguidores de Donald Trump, la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y el respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia, entre otros temas.

Biden ha escrito ya dos libros autobiográficos, 'Promises to Keep' ('Promesas que cumplir', 2007), donde repasa sus cuatro décadas en la política antes de convertirse en vicepresidente y 'Promise Me, Dad' ('Prométeme, Papá', 2017), unas emotivas memorias sobre la muerte por cáncer de su hijo mayor, Beau.

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