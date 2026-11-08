Catorce puertos del mundo lanzarán una red para luchar contra el narcotráfico

Aseguró que esa red utilizará elementos como la inteligencia artificial para conectarse entre sí y permitir la búsqueda de mercancías ilegales procedentes del tráfico d estupefacientes.

En declaraciones a la radio RTL, Barrot afirmó que "el 70 % de los estupefacientes que entran en el país transitan a través de los puertos" por lo que la coordinación entre ellos, tanto los de salida como los de llegada, "permitirá estrangular este tráfico".

La primera reunión de esta nueva red tendrá lugar este lunes en Marsella, en el sureste de Francia, donde estaba previsto que tuviera lugar la última reunión de ministros de Exteriores del G7 bajo presidencia francesa, antes de pasar el testigo a Estados Unidos, encuentro que finalmente fue trasladado a París.

Barrot aseguró que el combate contra el tráfico de drogas debe afrontarse "de manera global" y destacó la cooperación entre los diferentes países, sobre todo en América Latina, que han facilitado el intercambio de informaciones a nivel policial.