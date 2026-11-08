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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 04:30

China liberará en diciembre a un japonés condenado por espionaje, según medios de Japón

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Tokio, 8 nov (EFE).- Un ciudadano japonés que fue condenado a tres años y medio de prisión en China por cargos de espionaje será liberado y regresará a Japón en diciembre, según fuentes consultadas por medios nipones.

Por EFE
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El hombre, empleado de la farmacéutica Astellas Pharma, fue detenido en marzo de 2023 y sentenciado en julio de 2025 por un tribunal de Pekín, por lo que en diciembre habrá cumplido la totalidad de su condena, que incluye parte del periodo entre su detención y el fallo, informó la agencia de noticias Kyodo.

Según fuentes cercanas al caso, se espera que el condenado, de unos 60 años, sea deportado a Japón inmediatamente después de su liberación.

El arresto tuvo lugar antes de su regreso previsto a Japón tras haber trabajado durante varios años en China, donde llegó a desempeñarse como vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria japonesa en el gigante asiático.

Este mismo año, las autoridades chinas detuvieron a dos ciudadanos japoneses bajo sospecha de contrabando relacionado con tierras raras en la ciudad portuaria de Dalian, tras el refuerzo de los controles sobre los envíos con destino a Japón de este tipo de productos.

Las relaciones entre Tokio y Pekín atraviesan fuertes tensiones desde hace un año, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés), alegando una amenaza a la supervivencia del archipiélago.

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