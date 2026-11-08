ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 17:00

Cinco gazatíes, incluidos tres niños, mueren tras derrumbe, según fuentes hospitalarias

Imagen sin descripción

Gaza, 8 nov (EFE).- Al menos cinco gazatíes, incluidos tres niños, fallecieron el domingo por la tarde cuando un talud de arena se derrumbó sobre varias tiendas de campaña de desplazados en una instalación de acogida en Deir al Abalah (centro de la Franja), informaron a EFE fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa y del Hospital Nasser.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Como consecuencia del temporal que afecta actualmente a la Franja de Gaza, se ha producido un derrumbe de terreno en la zona de Deir al Balá que ha sepultado varias tiendas de campaña en las que se alojaban familias desplazadas", reportó el portavoz de Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

La organización rescatista añadió que el incidente también ha provocado varios heridos, mientras sus equipos continúan buscando a personas que permanecen desaparecidas.

Aún a día de hoy, un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza -que no ha detenido los ataques diarios israelíes-, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

En imágenes compartidas desde Gaza durante las últimas horas, se veían truenos y calles con corrientes de agua que arrastran lonas e inundan tiendas de campaña con las pertenencias de familias enteras.

Defensa Civil gazatí informó a EFE que de 2.200 llamadas de auxilio recibidas hoy, solo lograron atender 219.

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

"Más de 4.000 edificios en toda Gaza requieren una demolición total o parcial debido a los graves daños sufridos a causa de la guerra", detallaba OCHA en un informe a mediados de octubre.

Sin contar las víctimas mortales registradas hoy, desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.640 personas han muerto y 175,947 han resultado heridas en la Franja, de acuerdo al Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás.

Hoy mismo el Ejército israelí mató a dos gazatíes e hirió a doce en un ataque con dron del que salieron dos proyectiles que impactaron contra un grupo de civiles en el campamento de desplazados de Al Qadisiya, en Jan Yunis (sur de la Franja).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida
Ver más

Te puede interesar