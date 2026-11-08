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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 12:00

Comisaria europea pide ayuda inmediata para Gaza tras inundaciones en campos de refugiados

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Bruselas, 8 nov (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, dijo este domingo que las organizaciones humanitarias que trabajan a pesar del temporal en Gaza "necesitan que llegue más ayuda ahora mismo", mientras calificó la situación en los campamentos de desplazados de "insoportable".

Por EFE
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"En Gaza, las familias están sacando el agua de sus tiendas con ollas y sartenes. Las inundaciones han arrasado los campamentos de desplazados. La lluvia agrava una crisis que ya era insoportable", dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

Lahbib destacó la labor de las organizaciones humanitarias que "siguen trabajando a pesar de la tormenta" y "necesitan que les llegue más ayuda, ahora mismo", añadió.

La Defensa Civil anunció el sábado el despliegue de 30 equipos en diversas zonas para hacer frente a los efectos devastadores de la tormenta y responder a las más de 1.500 llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios han resultado inundados o dañados durante el temporal, que ha afectado a campamentos enteros.

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