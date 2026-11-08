Comisaria europea pide ayuda inmediata para Gaza tras inundaciones en campos de refugiados

"En Gaza, las familias están sacando el agua de sus tiendas con ollas y sartenes. Las inundaciones han arrasado los campamentos de desplazados. La lluvia agrava una crisis que ya era insoportable", dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

Lahbib destacó la labor de las organizaciones humanitarias que "siguen trabajando a pesar de la tormenta" y "necesitan que les llegue más ayuda, ahora mismo", añadió.

La Defensa Civil anunció el sábado el despliegue de 30 equipos en diversas zonas para hacer frente a los efectos devastadores de la tormenta y responder a las más de 1.500 llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios han resultado inundados o dañados durante el temporal, que ha afectado a campamentos enteros.