Decomisan 24 kilos de cocaína valorados en 300.000 dólares en isla al oeste de Puerto Rico

Según el comunicado difundido por las autoridades, personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue alertado por una persona sobre un fardo que se encontraba flotando en el agua.

Los vigilantes recuperaron el fardo y, posteriormente, personal de la División de Inteligencia de FURA se hizo cargo del mismo.

La Unidad Aérea de FURA de Ponce, un municipio del sur de Puerto Rico, brindó apoyo durante la intervención y se ocuparon 20 bloques con 24 kilos de cocaína.

La isla de Mona está ubicada en el canal homónimo que separa Puerto Rico de República Dominicana y es una ruta habitual para el tráfico de drogas.

Su ubicación estratégica hace de Puerto Rico un punto de transbordo para el contrabando de drogas desde América Central y del Sur, así como desde otras islas caribeñas, a Estados Unidos.