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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 06:10

Defensas antiáereas derriban 142 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas

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Moscú, 8 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 142 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
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Según el parte de guerra matutino, los aparatos no tripulados atacaron objetivos en la región de Moscú y otros lugares como las fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, además de Tula, Oriol o Vorónezh.

En la región sureña de Rostov, limítrofe con Ucrania, dañaron un puente, según las autoridades. También fueron abatidos drones en aguas del mar de Azov.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber golpeado con drones y bombas aéreas objetivos de la infraestructura energética, logística y de transporte del enemigo.

Los ataques tienen lugar en vísperas de la reanudación el martes en Abu Dabi de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense, estancadas desde febrero debido a la guerra en Irán.

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