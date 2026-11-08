Desmantelan laboratorio clandestino con 650 kilos de metanfetamina en el centro de México

El operativo fue realizado el viernes 6 de noviembre en el municipio de Atempan, norte de Puebla, donde agentes arrestaron a dos hombres y aseguraron el laboratorio, señaló el Gabinete en un comunicado.

La acción fue encabezada por agentes de la Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales y municipales.

Las autoridades contabilizaron "650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, así como 1.200 litros de ácido fenilacético, distribuidos en una tina de 1.000 litros y un tambo de 200 litros".

Además, identificaron diversas sustancias de uso dual, entre ellas cloro granulado, cloruro de calcio, ácido cianoacético, ácido tartárico, hidróxido de sodio y aluminio.

También decomisaron cuatro reactores de destilación con capacidad de 1.000 litros cada uno, una centrifugadora, una mezcladora y otros equipos especializados, además de tanques de gas, recipientes y dos fosas de desecho.

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El laboratorio fue localizado en el centro de Atempan, ubicado a unos 180 kilómetros al noreste de la Ciudad de México.

Las autoridades no precisaron las identidades de los detenidos ni se pertenecían a alguna organización criminal.

El aseguramiento se suma a una serie de operativos recientes contra la producción de drogas sintéticas en México.

Apenas el viernes pasado, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino en Tlachichuca, Puebla, donde encontraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de metanfetamina.

Puebla se ubica así dentro del mapa de la producción de drogas sintéticas en el centro del país, una región conectada con corredores logísticos y de distribución hacia otros estados.

Los decomisos recientes reflejan además la magnitud nacional del fenómeno.

En septiembre de 2025, fueron inhabilitados dos laboratorios en Durango (norte) con 21 toneladas de metanfetamina, mientras que en marzo de ese mismo año la Marina informó del hallazgo de un complejo en Zacatecas (centro-norte) donde se evitó la producción de 27.930 kilogramos de esa droga.

En México, han sido inhabilitados más de 2.700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para producir esa droga, desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, según cifras oficiales.