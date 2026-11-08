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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 14:05

Director del Museo de Bellas Artes de Cuba recibe Orden otorgada por el rey de España

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La Habana, 8 nov (EFE).- La Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que otorga el rey Felipe VI de España, le fue impuesta al director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de La Habana, Jorge Antonio Fernández Torres, informaron este domingo medios estatales.

Por EFE
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En el acto de entrega del reconocimiento, el embajador de España en Cuba, Francisco Javier Hergueta Garnica, elogió "las obras y saberes" de Fernández Torres, al tratarse de una condecoración que se otorga por méritos tangibles, según la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Además, resaltó que Fernández Torres es "un gran gestor al frente de este magnífico museo, así como "conocedor y experto de renombre en la pintura, muy celebrado y solicitado fuera de Cuba".

Por su parte, Fernández Torres agradeció el reconocimiento, la ayuda de la embajada española y en un recuento de las históricas relaciones culturales y humanas entre España y Cuba, destacó grandes figuras de la plástica, la arquitectura, la literatura y el arte, criollos y peninsulares, y sus legados.

El Museo Nacional de Bellas Artes es la institución encargada de atesorar, restaurar, conservar, promover e investigar las obras que forman parte del patrimonio de las artes plásticas de Cuba.

En sus fondos se encuentra la más importante colección de arte cubano, que abarca desde el siglo XVI hasta la actualidad y es el único en el país especializado en la historia del arte universal.

La institución mantiene una amplia colección de arte cubano, obras de América Latina y Estados Unidos, así como piezas arqueológicas del Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y la Antigua Roma, y de arte asiático.

Además, cuenta con un importante muestrario de pinturas y esculturas de Europa, que abarca las principales escuelas del continente a lo largo de seis siglos.

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