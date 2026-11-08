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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 13:30

Dos muertos y 33 heridos al volcar un autobús serbio en una autopista de Croacia

Imagen sin descripción

Zagreb, 8 nov (EFE).- Dos personas murieron y otras 33 resultaron heridas este domingo al volcar en una autopista croata un autobús con matrícula de Serbia, informaron fuentes policiales a medios croatas.

Por EFE
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El accidente ocurrió en la autopista A-3, que conecta Belgrado con Zagreb, a la altura de la localidad de Ivanic-grad, cerca de la capital croata, a cuyos hospitales fueron trasladados los heridos en ambulancias y helicópteros.

Según fuentes médicas, ninguno de ellos se encuentra en estado crítico y varios fueron dados de alta pocas horas después de llegar a los centros hospitalarios.

Las autoridades han confirmado que los fallecidos son un ciudadano de Croacia y uno de Montenegro.

Un pasajero declaró a los medios locales que el conductor del autobús perdió el control al quedarse dormido, de forma que el vehículo se salió de la carretera y volcó.

Sin embargo, la investigación está en curso y todavía no hay información oficial sobre las causas del accidente.

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