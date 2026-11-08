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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 03:40

Dos petroleros más se incendian tras chocar con minas navales en Ormuz, según Irán

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Teherán, 8 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo de que otros dos petroleros explotaron y se incendiaron tras chocar anoche con minas navales cuando intentaban atravesar rutas "no autorizadas" del estrecho de Ormuz, donde se han multiplicado los incidentes con buques en las últimas semanas.

Por EFE
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"Dos petroleros infractores, uno en la zona oriental del estrecho de Ormuz y otro dentro del estrecho, que intentaban atravesar rutas no autorizadas, chocaron con minas navales y se encuentran envueltos en intensos incendios", indicó la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar aseguró que ambos petroleros habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para atravesar "zonas prohibidas", sin precisar sus banderas ni informar de posibles víctimas.

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió de que cualquier embarcación que colabore con las fuerzas estadounidenses e incumpla las normas iraníes para navegar por el estrecho de Ormuz se arriesga a sufrir incidentes similares.

El anuncio se produce después de que ayer sábado la Armada iraní informara de que un petrolero se había incendiado y quedado inmovilizado tras chocar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas iraníes aseguran que mantienen restringido el tránsito por el estrecho y han advertido de que permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte las siete condiciones planteadas por Teherán para poner fin a la guerra.

Entre las exigencias iraníes figuran el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Irán y Omán y el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses a su petróleo.

Teherán y Washington mantienen negociaciones indirectas con la mediación de Catar para buscar una salida al conflicto, mientras persisten las tensiones militares en el estrecho de Ormuz y pese a las dos rondas de ataques estadounidenses contra la sureña isla iraní de Qeshm en la última semana.

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