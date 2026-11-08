ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
16º
Ahora
ver más
16º
Ahora
HOY
Min
16º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 04:55

Drones ucranianos dañan un puente en la región rusa de Rostov

Imagen sin descripción

Moscú, 8 nov (EFE).- Drones ucranianos dañaron este domingo un puente en la región rusa de Rostov, fronteriza con el país vecino, informaron las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El gobernador de la región, Yuri Sliusar, explicó que fragmentos de aparatos no tripulados derribados por las defensas antiaéreas cayeron sobre el puente construido sobre el río Mius y causaron desperfectos en la carretera y en dos grúas.

Añadió que en el ataque no se produjeron heridos y que las autoridades han habilitado otras rutas de reserva para los automovilistas.

El ejército ruso golpeó el sábado el puente del Norte en Kiev, que está dividida en dos por el río Dniéper, en un nuevo ataque masivo sobre la capital ucraniana.

Estos ataques tienen lugar en vísperas de la reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense que se celebrarán a partir del martes en Abu Dabi, después de nueve meses de pausa por la guerra en Irán.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
03
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
04
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar