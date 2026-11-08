El CNA gana los comicios locales de Sudáfrica pero logra el peor resultado de su historia

En una ceremonia en Johannesburgo a la que asistió el presidente sudafricano y líder del CNA (socialdemócrata), Cyril Ramaphosa, la IEC publicó esos datos al anunciar los resultados finales de los séptimos comicios municipales desarrollados en el país desde establecimiento de la democracia constitucional en 1994.

En segundo lugar quedó la Alianza Democrática (AD, centro-derecha), segundo partido de la coalición gubernamental y asociado históricamente a la minoría blanca, con el 24,64 % (1.695 escaños) en unas votaciones que contaron con una participación del 52 % del electorado, un 6,1 % más que las últimas elecciones locales de 2021.

En tercera posición a gran distancia se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 9,76 % (785 escaños); en cuarto lugar quedaron los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, extrema izquierda), con el 6,22 % (588); y el quinto puesto lo ocupó Acción SA, con el 5,67 % (313).

El resto de los sufragios se repartieron entre cientos de formaciones políticas menores.

Dado que ningún partido obtuvo más del 50 % de los sufragios en muchas ciudades, incluida Johannesburgo, centro comercial de Sudáfrica, primera economía de África, el CNA y la DA tendrán que colaborar entre sí o negociar con partidos más pequeños para formar gobiernos municipales que cuenten con mayoría.

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Fundado en 1912, el CNA (partido que lideró Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica [1994-1999]) registró así un gran varapalo respecto a las últimas elecciones locales de 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos, entonces su peor resultado histórico, que cayó aún más en los comicios generales de 2024, cuando perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 %.

"Ha sido un resultado muy catastrófico para el CNA (...), a pesar de que somos el partido más grande", reconoció este sábado el secretario general del CNA, Fikile Mbalula, cuando el recuento de votos estaba casi completo. "No podemos pedir a la gente que confíe en nosotros simplemente por nuestra historia", añadió.

Ramaphosa aún no se ha pronunciado sobre estos malos resultados, pero el pasado lunes admitió que "los fallos a nivel municipal han contribuido a una disminución de la confianza pública en la gobernanza democrática".

El mal desempeño del CNA habría llevado a Ramaphosa y otros altos dirigentes a plantearse la posibilidad de asumir la responsabilidad y dimitir de sus cargos en la cúpula del partido, según informó este domingo el diario local Sunday Times citando como fuentes a varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

Mbalula, sin embargo, se apresuró a negar esa información. "Eso es basura. ¿Dimitir por qué? Eso no es verdad", aseveró el secretario general en declaraciones recogidas por medios locales.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas el pasado miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Esta cita electoral se presentaba como un termómetro para medir la popularidad de un CNA, que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta, y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD, principal fuerza opositora hasta 2024, y otras ocho formaciones menores.

Tras esta decadencia progresiva están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos, la elevada delincuencia, el alto desempleo y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

El CNA jugó un papel decisivo para poner fin al sistema de segregación racial de 'apartheid' (1948-1994) impuesto por la minoría blanca y llegó al poder en 1994, pero en la última década ha tenido una actuación cada vez peor en una elección tras otra.

Estas elecciones se desarrollaron, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país.