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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 13:50

El excanciller que quiso romper con la RASD, nuevo embajador de Perú en Marruecos

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Lima, 8 nov (EFE).- Lima, 8 nov (EFE).- El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, nombró embajador en Marruecos al abogado e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien como canciller del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) anunció en 2022 la ruptura con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en un acercamiento a Rabat que el entonces presidente desautorizó.

Por EFE
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El nombramiento fue oficializado este domingo mediante una resolución suprema, firmada el pasado día 6 y publicada en el diario oficial El Peruano, con las firmas de Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, encargado entonces del despacho de Relaciones Exteriores por el viaje del canciller, Carlos Espá, a Rusia.

La resolución dispone que se le extiendan las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes, y que la fecha en que asumirá funciones se establezca mediante una resolución ministerial.

Rodríguez Mackay ocupó la Cancillería poco más de un mes, entre agosto y septiembre de 2022. El 18 de agosto de ese año, tras conversar con su homólogo marroquí, anunció la decisión de retirar el reconocimiento a la RASD, proclamada por el Frente Polisario en el Sáhara Occidental, territorio que Marruecos reclama como propio.

Tres semanas después, Castillo reafirmó en redes sociales “la defensa” de la “autodeterminación soberana” de la RASD, y Rodríguez Mackay renunció poco después por sus diferencias con el entonces mandatario izquierdista sobre ese tema y sobre la adhesión de Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Perú reconoció a la RASD en 1984 y estableció formalmente relaciones diplomáticas en mayo de 1987, pero estas fueron suspendidas en septiembre de 1996 bajo el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual gobernante derechista.

En septiembre de 2021, ya con Castillo en el poder, Perú restableció las relaciones con la RASD, pero en septiembre de 2023 el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) las volvió a suspender “al amparo de las normas aplicables del derecho internacional”, según señaló entonces la Cancillería.

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