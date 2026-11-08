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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 11:50

El Gobierno argentino informa de la detención de un hombre por amenazas al papa

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Buenos Aires, 8 nov (EFE).- La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina, dependiente de la Presidencia, informó de la detención de un hombre por supuestamente haber amenazado al papa León XIV en la antesala de su visita al país suramericano.

Por EFE
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La SIDE informó en un comunicado, distribuido en las últimas horas, que "a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones" del organismo "se detuvo a una persona que había realizado amenazas de muerte" contra León XIV.

El procedimiento "fue realizado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza".

Si bien el Gobierno no compartió más detalles, el medio digital Infobae informó que se trata de un hombre de 49 años que fue detenido en la localidad de Pilar, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Según Infobae, encontraron en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales fue supuestamente el utilizado para realizar la llamada con la amenaza, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

El hombre, al parecer un "obrero", fue acusado por amenazas anónimas e intimidación pública, con finalidad terrorista, según publica este medio que citó fuentes oficiales.

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó que se había producido una llamada intimidatoria contra la vida del papa.

El papa León XIV llegará este domingo a Argentina, donde permanecerá cuatro días, y desarrollará varios encuentros masivos en distintos puntos en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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