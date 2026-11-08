El IPC chino frena en octubre al 0,7 % mientras los precios industriales siguen subiendo

La cifra divulgada este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático queda asimismo por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una ralentización pero algo más leve, hasta un 0,8 %.

En la comparación intermensual, el IPC cumplió con los pronósticos al quedarse congelado en el 0 % tras un incremento del 0,2 % en septiembre.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan apunta como principal factor a la bajada de precios de los alimentos, especialmente en el caso de las verduras frescas, el cerdo -la carne favorita de los consumidores chinos- o la fruta.

En cualquier caso, el IPC sigue creciendo en gran medida por el encarecimiento de la gasolina (+22,4 % interanual) por el impacto de la guerra en Oriente Medio, así como de productos tecnológicos como dispositivos de almacenamiento u ordenadores ante el auge de la inteligencia artificial (IA).

La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, por contra, creció un 5,7 % interanual en octubre, superando tanto la marca anterior (+5 %) como la predicción de los expertos, que situaban el repunte en torno a un 5,3 %.

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Se trata de la lectura más alta desde mediados de 2022 y de un octavo mes consecutivo de aumento del IPP tras casi tres años y medio anclado en la deflación.

En cualquier caso, el efecto de base comparativa -en octubre del año pasado, el indicador marcó una caída del 2,1 %- explica buena parte del repunte, ya que en la comparación intermensual pasó del 1,2 % de octubre al 0,7 %.

Dong vuelve a señalar al conflicto en Oriente Medio, aunque de nuevo de forma indirecta, al apuntar a los costes del petróleo y el gas, así como de los químicos derivados y de metales no ferruginosos como el aluminio, como principales fuerzas impulsoras de los precios industriales, con la presión añadida de la preparación para la campaña invernal.