El papa afirma ante Milei que hay que escuchar y dialogar para fortalecer la democracia

León XIV advirtió también que "quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", al citar la encíclica 'Pacem in terris', de Juan XIII, en su discurso ante el presidente argentino, autoridades y el cuerpo diplomático, en el acto institucional con el que inició su visita a Argentina.

Después de haberse reunido en la Casa Rosada con Milei y haber escuchado su discurso, el pontífice pronunció un discurso muy político en el Palacio Libertad en el que destacó que compartir la misma herencia es "aprender a convivir aun cuando existan diferencias", y que los pueblos pueden crecer "cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo".

También, sostuvo que "la democracia pertenece a esa herencia que debe ser custodiada", y señaló en este centro cultural que a "aquellos que tienen responsabilidades públicas les corresponde una tarea especialmente exigente".

"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos", dijo ante el presidente argentino y otras autoridades del país.

El papa, al igual que hizo Milei, comenzó su discurso recordando al papa Francisco, que, dijo, durante doce años "llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió".

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"Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia", dijo.

El papa recorrió la historia de Argentina construida con "generaciones de hombres que nacieron en el país o que llegaron encontrando un hogar o pertenecen a los pueblos originarios", y señaló "que ninguna generación comienza la patria desde cero".