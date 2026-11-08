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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 12:05

El papa concluye su viaje pidiendo que Dios guie a Uruguay por "sendas de unidad y paz"

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Montevideo, 8 nov (EFE).- El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo uruguayo la acogida durante su visita y se despidió del país pidiendo que Dios "los guíe por sendas de unidad y de paz", al final de la misa que celebró en Florida ante cerca 50.000 personas en el santuario de Nuestra Señora de Los Treinta Tres.

Por EFE
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"Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes, y esto ha quedado de manifiesto estos días", señaló el pontífice en sus palabras de despedida, en las que agradeció la organización de los actos y la colaboración de las autoridades, las familias, las comunidades y los voluntarios.

León XIV expresó también su gratitud a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que prepararon cada encuentro y a las personas que siguieron la visita a través de los medios de comunicación. "Han preparado todo muy bien. Gracias de corazón", afirmó.

El papa destacó que durante estos días los uruguayos han compartido "la alegría de la fe en Cristo" y aseguró que ese gozo "ha ido aumentando con cada jornada".

Se irradia al resto del país y del mundo. Así son las matemáticas de la fe: lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios se multiplica, enriquece nuestra vida y abre horizontes y da un sentido nuevo", afirmó.

En este sentido, animó a los uruguayos a continuar difundiendo el mensaje cristiano: "Sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad y anunciando la alegría que brota de nuestro Señor Jesucristo".

En sus palabras finales, León XIV encomendó el futuro del país a la Virgen y pidió a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe "por sendas de unidad y de paz".

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