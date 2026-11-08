El papa defiende ante Milei que "la economía debe estar al servicio de las personas"

En su primer acto a su llegada a Buenos Aires desde Montevideo, el papa se reunió con Milei en la Casa Rosada y posteriormente, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, tomó la palabra para pronunciar un discurso de marcado carácter político.

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", señaló el papa.

Y agregó: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", ante un Milei, que desde su llegada al poder ha puesto en marcha un programa ultraliberal con recortes del gasto público que ha afectado especialmente a los trabajadores públicos con decenas de miles de despidos y bajadas en las pensiones y los subsidios.

El papa también destacó que hay que reconocer la dignidad de quienes aún no han nacido y proteger la vida "desde sus primeros instantes hasta su termino natural", coincidiendo con el rechazo al aborto que también defiende Milei. Sin embargo, añadió que "la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

La Iglesia argentina había pedido al Gobierno de Milei que afronte los problemas que atraviesa el sector de la discapacidad, que ha sufrido el severo ajuste fiscal.

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En su discurso también pidió responsabilidad ante el cuidado de la tierra y destacó que "Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo".

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios", afirmó, en una referencia a la encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI.

El pontífice también abordó los interrogantes que plantean los rápidos avances tecnológicos, especialmente en relación con la inteligencia artificial.

"La medicina, la educación, la producción y la investigación cuentan hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos. El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura", afirmó, citando en este punto la exhortación apostólica Laudate Deum, de Francisco.

Milei ha defendido públicamente que no debe existir una regulación preventiva de esta tecnología.

El papa pidió también fortalecer la cooperación entre los países y señaló que "fortalecer los espacios de encuentro y de colaboración es una manera de asumir juntos las responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado".

Esa cooperación resulta igualmente necesaria frente a "graves amenazas" como "el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción", que "dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común".

El pontífice consideró además que "una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños" y pidió reforzar la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

También, instó a confiar en las nuevas generaciones, reconocer su capacidad de iniciativa y abrirles espacios para que puedan aportar sus ideas y asumir responsabilidades, porque "la nación necesita contar desde ahora con su inteligencia, su creatividad y su participación". EFE.