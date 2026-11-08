El papa León XIV llega este domingo a la Argentina y esta será su agenda de hoy

De acuerdo con el cronograma oficial detallado por los medios de la región, el aterrizaje del Sumo Pontífice está programado para las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su llegada genera una gran expectativa popular y un despliegue de seguridad sin precedentes en las inmediaciones de la terminal aérea y los puntos clave de la capital.

Tras descender de la aeronave, la agenda oficial del Santo Padre comenzará de inmediato con un intenso recorrido protocolar. A las 17:00, se dirigirá al Monumento General San Martín para realizar una tradicional ofrenda floral en homenaje al Libertador.

Minutos más tarde, a las 17:20, el pontífice será recibido con honores en la Casa Rosada mediante una ceremonia oficial de bienvenida. Inmediatamente después, mantendrá una reunión bilateral con el presidente de la Nación, Javier Milei, prevista para las 17:50 en el palacio de gobierno.

Para cerrar su primera jornada en territorio argentino, la agenda contempla una visita institucional al Palacio Libertad a las 18:30. Este primer día sentará las bases de una estadía de cuatro días que también incluirá misas multitudinarias y desplazamientos hacia las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

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El impacto de la visita papal ya se ha hecho sentir en la organización institucional del país, motivando la implementación de feriados y asuetos administrativos segmentados por regiones. El objetivo principal de estas medidas es facilitar la movilización ciudadana y ordenar el flujo vehicular ante las masivas concentraciones previstas

Tras culminar sus actividades en Argentina, el itinerario de León XIV continuará con su desplazamiento hacia Lima, Perú, donde proseguirá con su gira pastoral por Sudamérica.