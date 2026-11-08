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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 09:30

El papa visita la parroquia de Santa Teresita en Juanicó y saluda a unos 2.000 fieles

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Florida (Uruguay), 8 nov (EFE).- El papa León XIV visitó este domingo la parroquia de Santa Teresita en Juanicó, departamento de Canelones, junto a la ruta 5, en el recorrido entre Montevideo y Florida, donde celebrará una misa, en el último acto de su visita a Uruguay.

Por EFE
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"De camino a Florida, el Papa León XIV se detuvo, tal y como estaba previsto, en la parroquia de Santa Teresita, entró en la iglesia para un breve momento de recogimiento y saludó a los presentes en el exterior, unas 2.000 personas", informó el Vaticano.

El papa recordó que se trata de la primera parroquia dedicada a la santa francesa en Uruguay tras su canonización, así como la devoción de su propia familia, e invitó a todos a compartir la alegría de ser cristianos.

"Dios nos acompaña en todo momento, tanto cuando estamos felices como cuando sufrimos. Que el Señor nos ayude a crecer en la fe, a no temer decir: Soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo”, dijo.

Por último, antes de partir, impartió la bendición a los presentes y se dirigió a Florida donde celebrará misa, en el último acto de esta visita a Uruguay antes de trasladarse a Argentina.

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