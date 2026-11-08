"El pueblo ha hablado", afirma Ramaphosa tras el peor resultado histórico de su partido

"Su veredicto debe ser respetado", subrayó Ramaphosa, líder del CNA, en un discurso institucional pronunciado en Johannesburgo en la ceremonia en la que la Comisión Electoral Independiente (IEC) anunció los resultados finales de los comicios.

"Sus preocupaciones deben ser escuchadas. Y sus expectativas deben ser satisfechas ahora", señaló el jefe de Estado, en el poder desde 2018.

"En un momento en que la democracia se encuentra bajo presión en muchas partes del mundo -prosiguió-, los sudafricanos han demostrado, una vez más, que la nuestra es una democracia sólida y duradera".

En su opinión, estas elecciones se desarrollaron en un momento en que la población del país "se enfrenta a desafíos considerables. Muchos hogares luchan contra el elevado costo de vida".

"Demasiadas personas, especialmente los jóvenes, siguen sin empleo. En muchas comunidades, la calidad de los servicios municipales está muy lejos de lo que nuestra gente tiene derecho a esperar", aseveró.

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Ramaphosa también enfatizó que los sudafricanos desean vivir en "comunidades donde se sientan seguros, la infraestructura pública reciba mantenimiento, las empresas puedan prosperar y los jóvenes puedan mirar hacia el futuro con esperanza".

Para el mandatario, "no se trata de expectativas desmedidas. Son los requisitos fundamentales para una vida digna".

El CNA ganó las elecciones locales con el 30,76 % de los votos (3.246 escaños entre los asientos municipales en liza).

En segundo lugar quedó la Alianza Democrática (AD, centro-derecha), segundo partido de la coalición gubernamental y asociado históricamente a la minoría blanca, con el 24,64 % (1.695 escaños) en unas votaciones que contaron con una participación del 52 % del electorado, un 6,1 % más que las últimas elecciones locales de 2021.

Fundado en 1912, el CNA (partido que lideró Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica [1994-1999]) registró así un gran varapalo respecto a 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos, entonces su peor resultado histórico, que cayó aún más en los comicios generales de 2024, cuando perdió por primera vez la mayoría absoluta con el 40,18 %.

"Ha sido un resultado muy catastrófico para el CNA", reconoció este sábado el secretario general del CNA, Fikile Mbalula.

El presidente no se pronunció sobre estos malos resultados, pero el pasado lunes admitió que "los fallos a nivel municipal han contribuido a una disminución de la confianza pública en la gobernanza democrática".

El mal desempeño del CNA habría llevado a Ramaphosa y otros altos dirigentes a plantearse la posibilidad de asumir la responsabilidad y dimitir de sus cargos en la cúpula del partido, según informó este domingo el diario local Sunday Times citando como fuentes a varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

Mbalula, sin embargo, negó esa información tildándola de "basura".

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

El CNA jugó un papel decisivo para liquidar el sistema de segregación racial del 'apartheid' (1948-1994) impuesto por la minoría blanca y llegó al poder en 1994, pero en la última década ha tenido una actuación cada vez peor en una elección tras otra.