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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 12:40

El senador Jon Ossoff lidera un sondeo sobre los aspirantes demócratas a la Casa Blanca

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Washington, 8 nov (EFE).- El recién reelegido senador por Georgia Jon Ossoff se impuso en un sondeo sobre las preferencias para la candidatura presidencial demócrata de 2028 realizado durante la convención progresista Crooked Con, celebrada este fin de semana en Washington.

Por EFE
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Ossoff obtuvo el 38,4 % de los apoyos, seguido de lejos por la congresista progresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, con el 16,6 %, y el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, con el 13,9 %.

Más rezagados quedaron los gobernadores de Illinois, JB Pritzker, con el 4,4 %, y de Kentucky, Andy Beshear, con el 3,8 %.

La Crooked Con reúne a políticos demócratas y activistas progresistas, aunque no es una convención oficial del Partido Demócrata.

Ossoff, de 39 años y senador por Georgia desde enero de 2021, logró con holgura un segundo mandato en las elecciones legislativas del pasado martes, en las que los demócratas arrebataron a los republicanos el control del Congreso en un contexto de descontento con la Administración de Donald Trump.

Su juventud, su capacidad de comunicación y su éxito electoral en un estado muy disputado lo han situado entre las figuras emergentes del Partido Demócrata, aunque no ha anunciado su intención de competir por la Presidencia.

Durante esta semana electoral, el senador también ha encabezado los mercados de predicción de Kalshi y Polymarket para la candidatura presidencial demócrata de 2028, por delante de Ocasio-Cortez y del gobernador saliente de California, Gavin Newsom.

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