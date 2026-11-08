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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 14:45

Embajada de la India evacua a 19 marineros varados en zonas del Yemen bajo control hutí

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Saná, 8 nov (EFE).- La embajada de la India en el Yemen evacuó este domingo a 19 marineros indios que permanecieron varados durante semanas en zonas del país árabe controladas por los rebeldes hutíes, informó la misión diplomática, que confirmó que todos ellos se encuentran en buen estado y están de regreso a la India.

Por EFE
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"La embajada de la India en el Yemen ha evacuado con éxito a 19 marineros indios que quedaron varados en Al Hudeidah y Saná (Yemen) durante las últimas dos semanas", indicó en un comunicado publicado en X la misión diplomática con sede en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Añadió que "todos los marineros están a salvo, con buena salud y de regreso a la India", al tiempo que agradeció a las partes implicadas en la operación su "valiosa cooperación y continuo apoyo" para facilitar la evacuación.

Esto tiene lugar después de que, a finales de octubre, 14 nacionales indios a bordo de un yate fueran atacados frente a la isla de Zuqar, en el sur del mar Rojo, una acción que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, atribuyó a cazas de combate de Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar.

Sin embargo, la misión diplomática india no especificó lo sucedido con los otros cinco marineros, ni ofreció detalles sobre los contactos o el proceso de la evacuación de sus nacionales.

Los hutíes han denunciado en las últimas semanas que los aviones de combate de Arabia Saudí han apuntado contra yates y barcos pesqueros en las costas yemeníes, si bien Riad asegura que tiene como objetivo embarcaciones de contrabando de armas que van destinadas a los insurgentes, aliados de Irán.

Los bombardeos saudíes en el Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení para recuperar las áreas controladas por los insurgentes.

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