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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 19:00

Familiares de presos políticos cierran campamento tras 10 meses de protesta en Venezuela

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Caracas, 8 nov (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela cerraron este domingo un emblemático campamento donde permanecían en protesta desde hace 10 meses para exigir la liberación de sus parientes detenidos en la cárcel conocida como Rodeo I, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas.

Por EFE
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En el campamento, que estaba a las afueras del Rodeo, quedaban unas 20 personas, un número que fue mayor -alrededor de 100 en promedio-, pero disminuyó en enero, cuando el Gobierno encargado ordenó un proceso de excarcelaciones, dijo a EFE el viernes la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Este domingo, activistas acompañaron a los familiares en el acto de cierre y bautizaron el espacio como 'Campamento de la dignidad', en reconocimiento "a más de 300 días de resistencia, solidaridad y lucha de las familias de los presos políticos", informó el partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela (VV), en X.

La activista del CLIPP Sairam Rivas dijo que el cierre del campamento no significa el fin de la protesta por la liberación de los presos políticos y, en este sentido, anticipó que próximamente se hará un recorrido por distintas instituciones y embajadas de Venezuela, de acuerdo con un video publicado por VV.

El campamento se instaló el pasado 8 de enero, luego de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informara sobre la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, un anuncio que se dio cinco días después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas.

Luego de esto, familiares de presos políticos se trasladaron desde distintas partes del país a varias cárceles con la expectativa de la liberación de sus parientes, dado que el Gobierno no publicó una lista con los nombres de los beneficiados, tal como exigieron diversas organizaciones de derechos humanos para evitar que personas durmieran a la intemperie y en campamentos improvisados.

El viernes, Machado visitó el campamento a las afueras del Rodeo I y prometió no dejar solos a los presos políticos, que son 322 de acuerdo a la ONG Foro Penal.

El Gobierno, sin embargo, niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias ONG y partidos opositores.

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