Familias bolivianas agradecen a las 'ñatitas' o cráneos humanos salud, dinero y protección

Decenas de creyentes en las 'ñatitas' llegaron esta jornada al centenario Cementerio General de La Paz en el día dedicado a esta tradición con los cráneos, en su mayoría, dentro de fanales de cristal.

Las calaveras que se cree que fueron mujeres estaban decoradas con cintas y flores de diferentes colores, mientras que a los que consideran que fueron varones tenían cigarros, gorras de lana o de franela.

En ambos casos, sus dueños les pusieron algodones en la cavidad de los ojos y hojas de coca alrededor del cráneo.

Plácido Loza llevó a sus cuatro 'ñatitas' al cementerio: Andrés, Caldito, Santiago y Norberta a las que considera sus "compadres" o "familiares", por el lazo de amistad que les une y a las que tienen fe.

"Es una bendición para mi tenerlos (...) Con ellos vivo a diario, con ellos comparto, me protegen de alguna maldición o maldad que me puede hacer otra familia", contó a EFE Loza.

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Según el creyente, son "protectores" porque si alguien de su familia es víctima de un asalto, las 'ñatitas' aparecen "como un ángel protector".

Mientras que Inés Suxo acoge a dos 'ñatitas' desde el año pasado después de "un milagro" que recibió su familia.

"Ahora ellos son nuestros protectores, nos cuidan tanto en la salud, son como una bendición de Dios, como son almitas en la tierra nos ayudan para que nos vaya bien, para que no nos falte la comida, abogan por nosotros ante Dios y alejan a nuestros enemigos", dijo a EFE Suxo.

Aseguró también que "son muy protectores" del hogar y "no permiten que gente extraña ingrese".

Los delgados callejones del cementerio de La Paz se llenaron de personas que se reunieron alrededor de sus 'ñatitas' a las que también atribuyen "milagros" en procesos judiciales y deudas económicas.

Bandas de música folclórica de Bolivia acompañaron también el homenaje a las 'ñatitas', en especial de ritmos que en vida les gustaba, mientras que sus fieles las contemplaban con un cigarro en la mano y hojas de coca en la boca.

Cada 8 de noviembre los creyentes les dan serenatas, bailan y prenden velas en señal de agradecimiento, una práctica simbólica que tiene relación con la fiesta de Todos Santos.

Las 'ñatitas' se llaman así porque no tienen nariz y los bolivianos les rinden culto en la zona andina del país con la creencia de que cumplen deseos de protección y prosperidad.