ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 13:10

Fiscal de EEUU podría investigar demócratas por promover juicios políticos a republicanos

Imagen sin descripción

Washington, 8 nov (EFE).- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aliado del presidente, Donald Trump, dijo este domingo que podría investigar a políticos demócratas que utilicen la nueva mayoría en el Congreso para promover juicios políticos e indagatorias sobre miembros y aliados de la Administración republicana.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Blanche abrió la puerta a esa posibilidad un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a los miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

En una entrevista con la cadena CNN, el fiscal general reconoció que los miembros del Congreso tienen una función de "supervisión" del Gobierno, pero opinó que "la retórica de los últimos días" ha ido más allá.

"Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión", señaló.

Al ser preguntado sobre si ve indicios de delito y si impulsará investigaciones, respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo".

Según Blanche, exabogado personal de Trump, los demócratas han hecho "amenazas tan viles y peligrosas" que hasta han advertido a universitarios que tengan cuidado si quieren trabajar con la Administración del mandatario republicano porque "alguien irá a por ellos".

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas prometen usar su mayoría parlamentaria para abrir investigaciones sobre la Administración de Trump, a la que consideran corrupta, y estudian juicios políticos para intentar destituir a miembros del gabinete, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su rol en la guerra de Irán.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar