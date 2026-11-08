Fiscal de EEUU podría investigar demócratas por promover juicios políticos a republicanos

Blanche abrió la puerta a esa posibilidad un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a los miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

En una entrevista con la cadena CNN, el fiscal general reconoció que los miembros del Congreso tienen una función de "supervisión" del Gobierno, pero opinó que "la retórica de los últimos días" ha ido más allá.

"Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión", señaló.

Al ser preguntado sobre si ve indicios de delito y si impulsará investigaciones, respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo".

Según Blanche, exabogado personal de Trump, los demócratas han hecho "amenazas tan viles y peligrosas" que hasta han advertido a universitarios que tengan cuidado si quieren trabajar con la Administración del mandatario republicano porque "alguien irá a por ellos".

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Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas prometen usar su mayoría parlamentaria para abrir investigaciones sobre la Administración de Trump, a la que consideran corrupta, y estudian juicios políticos para intentar destituir a miembros del gabinete, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su rol en la guerra de Irán.