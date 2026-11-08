Francia reúne un G7 de Exteriores con asistencia de Rubio antes de pasar el testigo a EEUU

La reunión, la última presidida por Francia antes de pasar el testigo a Estados Unidos a finales de año, estará centrada en la coordinación internacional ante las principales crisis geopolíticas, especialmente las guerras de Ucrania y Oriente Medio, así como en los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y las amenazas a la seguridad, precisó el Ministerio francés de Exteriores.

Por su parte, Rubio promoverá "los intereses estadounidenses" durante sus encuentros con sus homólogos del G7, según anunció el Departamento de Estado estadounidense.

Su presencia en París se produce después de que los republicanos sufrieran importantes pérdidas electorales, un resultado que podría limitar el margen de actuación de la Administración del presidente Donald Trump en política exterior.

El encuentro reunirá a los ministros de Exteriores de los siete países miembros (Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) y a representantes de cinco países invitados: Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur, Egipto y Ucrania.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, presidirá la reunión, en la que uno de los principales objetivos será avanzar en iniciativas impulsadas por Francia, entre ellas la reconstrucción de infraestructuras ucranianas dañadas por los ataques rusos y el refuerzo de la cooperación internacional contra el narcotráfico.

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Este lunes, Francia organizará también junto con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y las autoridades ucranianas una conferencia para recaudar fondos destinados a restaurar la estructura de confinamiento de la central nuclear de Chernóbil, dañada por un ataque ruso en 2025.

La lucha contra el tráfico de drogas será otro de los asuntos centrales y está previsto que los participantes impulsen una red internacional de puertos que conectará puntos de origen, tránsito y destino de las rutas del narcotráfico. La iniciativa incluye a países del G7, Corea del Sur y Brasil, organizaciones internacionales y 14 grandes puertos, entre ellos Le Havre, Hamburgo, London Gateway y Busan.

Sobre Ucrania, las conversaciones se centrarán en mantener el apoyo internacional a Kiev, reforzar su resistencia energética y proteger sus exportaciones, además de mantener la presión sobre Rusia.

En Oriente Medio, los debates abordarán la estabilización política y económica de la región, con especial atención a Siria, Irán, Yemen, Líbano, Israel y los territorios palestinos.

La situación en Sudán, el Cuerno de África, Venezuela, Cuba, Haití y la región indopacífica también figura en la agenda.

La inteligencia artificial ocupará igualmente un lugar destacado. Francia pretende impulsar una respuesta coordinada del G7 ante los riesgos asociados al desarrollo de los modelos más avanzados, especialmente en materia de ciberseguridad.

Los ministros debatirán principios para regular estos sistemas y avanzar hacia una gobernanza internacional que permita preservar la innovación y garantizar un desarrollo seguro de la tecnología.

El grupo cuenta ya con el Proceso de Hiroshima sobre inteligencia artificial, iniciado durante la presidencia japonesa de 2023, cuyo código internacional de conducta incluye a empresas como Google, Meta, OpenAI y Anthropic.

La reunión contará también con la participación del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Luke J. Lindberg, para abordar la seguridad alimentaria y la mejora de las cadenas de suministro humanitario.

Francia ha previsto además una iniciativa dirigida a los jóvenes: estudiantes de secundaria participarán el martes en una simulación de negociación del G7 centrada en la inteligencia artificial y mantendrán un encuentro con Barrot en la sede del Ministerio de Exteriores.