ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 11:25

Hutíes reivindican ataques contra aeropuerto de Riad e instalaciones de petrolera Aramco

Imagen sin descripción

Saná, 8 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra diversos objetivos civiles, energéticos y militares de Arabia Saudí, entre ellos el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad e instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií aliado de Irán lanzó cuatro operaciones que incluyeron el disparo de misiles balísticos, de crucero y drones contra objetivos en suelo saudí.

La primera operación tuvo como objetivo el aeropuerto capitalino, tanques de almacenamiento de petróleo de Aramco y el Centro Financiero de Riad, unos ataques que Sarea afirmó que "fueron directos y precisos" y que "causaron daños significativos".

Horas antes, el Ministerio de Energía saudí dijo en un comunicado que "uno de los edificios administrativos de Aramco en Riad fue blanco de un intento de ataque el domingo 8 de noviembre de 2026, lo que provocó la caída de restos sobre el edificio", pero apuntó que los daños fueron "menores" y que no hubo heridos ni muertos.

El departamento reaccionó tras la publicación de vídeos en redes que mostraron varias torres, supuestamente las de Aramco en Riad, de las que salía un denso humo de sus pisos superiores, mientras que la coalición militar liderada por Arabia Saudí informó del derribo de al menos cinco misiles balísticos lanzados contra el reino árabe.

Por otra parte, Sarea afirmó que los hutíes también apuntaron contra instalaciones de Aramco en la ciudad de Abqaiq, al este de Riad, así como contra "concentraciones de tropas saudíes" en la provincia septentrional yemení de Al Yauf y en las demarcaciones administrativas de Marib y Lahj del Yemen.

El portavoz afirmó que estos ataques fueron una respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y a la que acusan de haber provocado la muerte de 33 civiles al este de la capital yemení, Saná, este sábado.

Los ataques hutíes contra instalaciones civiles, incluidas las vinculadas a la energía y los aeropuertos, entre ellos el de Riad, se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Arabia Saudí, para recuperar territorios bajo control insurgente que también incluyen bombardeos sobre zonas civiles.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
03
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
04
Nacionales
Peña, alojado en una habitación con libertad para recibir visitas y usar un celular durante su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar