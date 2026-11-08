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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 16:15

Imputado por homicidio involuntario el conductor de bus francés que provocó dos muertos

Imagen sin descripción

París, 8 nov (EFE).- El conductor del autobús que sufrió un accidente el pasado viernes provocando la muerte de una menor y de un joven fue procesado por homicidio involuntario, tras haber confesado que se quedó dormido al volante del vehículo, indicó este domingo la Fiscalía.

Por EFE
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En un comunicado, agregó que el chófer volvió a ser interrogado por los investigadores y reiteró sus primera confesión.

El hombre, de 26 años, se encuentra hospitalizado con heridas en ambas piernas y en régimen de detención provisional.

El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana del pasado viernes cerca de la localidad de Bourg-en-Bresse, en el centro del país, cuando el autobús que conducía, con 49 personas a bordo, 23 de ellos menores, se salió de la carretera e impactó un árbol.

En el siniestro fallecieron una menor de 7 años y un joven de 18, mientras que otras personas resultaron heridas, aunque no se teme por la vida de ninguna más.

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