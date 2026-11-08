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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 08:20

Instituciones europeas ondean banderas a media asta tras el tiroteo en Cracovia

Imagen sin descripción

Bruselas, 8 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó este domingo una imagen de las banderas de la Unión Europea (UE) ondeando a media asta frente al edificio Berlaymont en Bruselas, la sede del Ejecutivo comunitario, tras el tiroteo en el centro de Cracovia (Polonia) que acabó el sábado con la vida de al menos seis personas.

Por EFE
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"Esta mañana, Europa se ha despertado sumida en el dolor y la incredulidad tras el horrible atentado de ayer en Cracovia", dijo la mandataria europea en redes sociales junto a la fotografía de las banderas.

"Nuestras banderas ondean a media asta en homenaje a las víctimas y a los valientes equipos de primera intervención. Son símbolo de la unidad y la solidaridad europeas. Más fuertes que el odio. Más fuertes que el extremismo", añadió.

También ha rendido homenaje a las víctimas del ataque el Parlamento Europeo, donde banderas de Polonia y la UE ondean en señal de duelo y solidaridad.

"El Parlamento Europeo se une a Polonia en su duelo. Cracovia. La ciudad indomable", manifestó la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, este domingo.

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas este sábado cuando un hombre de 24 años irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que detuvo al atacante, un ciudadano polaco.

Además, la Policía halló tres cuerpos sin vida en la vivienda del presunto autor del tiroteo, que según confirmaron este domingo las autoridades, corresponden a su padre, madre y hermana, de 53, 52 y 21 años, respectivamente, aunque aún se desconocen los detalles que llevaron a su muerte.

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