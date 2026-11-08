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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 16:25

Irán dice que negociaciones están estancadas tras el “shock” electoral en EE.UU.

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán.
Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán.RAJAT GUPTA

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó este domingo que las negociaciones con Washington para intentar poner fin a la guerra están estancadas desde el “shock” de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Por ABC Color
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“En los últimos días, no ha habido más viajes (de mediadores), y la razón de esto es el shock que los resultados de las elecciones en Estados Unidos han causado a todos”, declaró Araqchi a la televisión pública tras los comicios, en los que el Partido Republicano del presidente Donald Trump perdió el control de las dos cámaras del Congreso.

“Ahora debemos ver cuánto tiempo tardan en asimilar estos resultados para determinar cómo avanzaremos”, añadió el jefe de la diplomacia iraní a la televisión estatal.

Varias potencias regionales, entre ellas Catar y Pakistán, han intentado durante meses sin éxito lograr el fin definitivo de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Aunque los combates han disminuido en gran medida, Irán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el suministro energético mundial, y la Marina estadounidense continúa con su contrabloqueo a los puertos iraníes.

Lea más: Irán afirma que bloqueo de EE.UU. no provocará el colapso de su economía

“Hará falta tiempo antes de que el ambiente sea favorable para la reanudación de los viajes de los mediadores”, dijo Araqchi, e instó a la paciencia.

Horas antes, escribió en la red social X: “Los votantes estadounidenses han hecho su elección. Ahora le toca a la Casa Blanca hacer la suya”.

El ministro pidió a Washington que acepte las condiciones planteadas previamente por Teherán o que “elija la guerra y vea cómo nuestros combatientes (...) desatan el infierno”.

Irán propuso en septiembre un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz, que incluía poner fin a la guerra en todos los frentes, desbloquear activos iraníes, levantar las sanciones al petróleo y poner fin al contrabloqueo de sus puertos.

Posteriormente redujo esa propuesta a dos días, una oferta que Araqchi reiteró el domingo en su mensaje en X.

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