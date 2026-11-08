Israel libera al periodista y activista político palestino Abed Abu Shehadeh

"Nuestro abogado recibió la confirmación por parte de su abogado", detalló a EFE el grupo legal palestino Adalah, que había presentado una apelación contra el arresto "arbitrario" de Shehadeh, que se debió a una entrevista que este había hecho antes de las elecciones al exparlamentario árabe Azmi Bishara en Catar.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil e incluso congresistas estadounidenses como el demócrata Brad Lander habían solicitado en una carta, públicamente, a la Embajada de Israel su liberación "inmediata".

"La mera decisión de abrir una investigación penal a raíz de una entrevista periodística constituye una grave violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa; por tanto, su detención bajo este pretexto es totalmente arbitraria", denunció Adalah el 4 de noviembre, cuando su detención fue prorrogada por cuatro días.

"(Su puesta en libertad) es un recordatorio de la naturaleza de este régimen, que detiene a periodistas y organizadores comunitarios como Abed en plena noche, manteniéndolos encarcelados durante días bajo cargos relacionados con la seguridad, todo a raíz de una entrevista en un pódcast", publicó hoy en X el israelí Haggai Matar, director ejecutivo de la revista antiocupación +972 Mag con la que colabora Shehadeh.

Abed es pariente del presidente del partido árabe Balad, Sami Abu Shehadeh, una de las tres formaciones -junto a Hadash y Taal- que componen la Lista Conjunta, la cual obtuvo 11 escaños en los pasados comicios en un récord histórico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yanal Yabarín, portavoz de la Lista Conjunta, denunció hoy en X que Abed había sido "arrestado injustamente por motivos políticos, como parte de una política de represión y silenciamiento dirigida contra periodistas y activistas árabes".

Y añadió que "todos los casos del (jefe del Shin Bet, David) Zini y (Benjamín) Netanyahu se han desmoronado", incluida la "persecución" contra los árabes israelíes y sus líderes tras haber sido acusados de fraude electoral sin pruebas.