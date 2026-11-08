Israel mata dos gazatíes en ataque con dron al sur de la Franja, según fuentes palestinas

A este centro médico fueron trasladadas las dos víctimas mortales, un hombre y una mujer sobre los que no han trascendido más detalles, de un ataque en el que, de acuerdo a la misma fuente, Israel empleó dos misiles.

Además, otras 12 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de la Media Luna Roja Palestina y el Hospital Kuwaití para recibir tratamiento.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto de este nuevo ataque, ocurrido horas después de que un temporal de lluvias sacudiera la Franja de Gaza, dejando a miles de palestinos que malviven en campos de desplazados repartidos por el enclave con sus tiendas anegadas.

Un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza, que no ha detenido los ataques diarios israelíes, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Sin contar las víctimas mortales registradas hoy, desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.640 personas han muerto y 175.947 han resultado heridas en la Franja, de acuerdo al Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás.