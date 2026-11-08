Israel podría deportar 12 activistas y 2 periodistas extranjeros detenidos en Cisjordania

Entre los 12 activistas hay 5 de Alemania, 4 italianos, 2 canadienses y un norteamericano, detalló en un comunicado la ONG Faz3a, de la que todos eran voluntarios. El grupo denunció también el arresto de la activista de Faz3a, Hala Abu Gharbiya, y de dos agricultores palestinos: Yaqoub y Mohamad Ataya.

Según un comunicado publicado este domingo por la Policía de Israel, se ha remitido información sobre los "14 ciudadanos extranjeros" a la Autoridad de Población e Inmigración para su revisión, "con el fin de celebrar una audiencia y tomar una decisión sobre su deportación del Estado de Israel", después de que "se fundamentaran las sospechas en su contra" en colaboración con el Ministerio de Exteriores y el del Interior.

Entre esas sospechas, la Policía enumera que los extranjeros habían llegado a la zona con el presunto "objetivo de provocar disturbios y enfrentamientos, y promover campañas mediáticas antiisraelíes con repercusión internacional".

"También se constató que varios sospechosos apoyan el movimiento BDS, que promueve el boicot al Estado de Israel, e incluso expresan su apoyo a organizaciones antiisraelíes, presentándolas como legítimas", añade el texto.

Pero según el comunicado de Faz3a, fueron colonos israelíes armados quienes atacaron a los agricultores, voluntarios y periodistas mientras recolectaban aceitunas, y después les retuvieron "en contra su voluntad" hasta que llegaron soldados y policías, quienes procedieron a su detención y traslado a una base militar israelí cercana.

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"Los soldados agredieron físicamente a los dos propietarios palestinos antes de detenerlos", detalla el texto, que denuncia que los colonos "están actuando, 'de facto', como policía y ejército", deteniendo a la gente y entregándolos a las fuerzas de seguridad.

Estos hechos ocurren apenas dos semanas después de que, el pasado 22 de octubre, otros voluntarios internacionales fueran detenidos y deportados desde Masafer Yatta, aldea palestina del sur de Hebrón que Israel desmantela desde hace décadas.