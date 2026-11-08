Jefa de oposición en diálogo anticipa nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela

En un video publicado en el canal de YouTube del periodista David Placer, Figuera aseguró que hace pocos días se reunió con el jefe negociador del chavismo en el diálogo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien le manifestó que "están a las puertas" de informar al país sobre "la salida de nuevos presos políticos".

"Queremos consolidar que salgan todos los presos políticos, es una demanda que está haciendo no solamente la población. Nosotros en la mesa (de negociación) hemos sido incisivos, persistentes, a que se haga un anuncio", subrayó la opositora.

Al ser consultada sobre la posible liberación de funcionarios de la Fuerza Armada en esta nueva ronda, Figuera afirmó que transmitió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la exigencia de los familiares de presos políticos y añadió que algunos militares detenidos solicitaron salir del país hacia países como España y Alemania.

De acuerdo con Foro Penal, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los presos políticos, en Venezuela hay 322 detenidos, de los cuales 140 son militares y 182 civiles.

El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, a quien instó "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado.

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En agosto pasado, Delcy Rodríguez aseguró que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que se ha mantenido durante el año, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.

Además, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.