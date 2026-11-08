La IA irrumpe en la batalla por el Elíseo

Superadas la radio, la televisión y otros medios que han sido claves en las contiendas electorales pasadas, las redes sociales comienzan a dejar paso a nuevas formas de comunicación, entre las que la IA cobra un peso creciente, según diferentes expertos.

Aunque nadie descarta usos revolucionarios de métodos más tradicionales. Muchas miradas apuntan ya a la posibilidad de imitar la estrategia del "Ejército de Lula", que tan buenos resultados dio al presidente brasileño y que se ha apoyado sobre todo en WhatsApp.

"Una 'guerrilla' de ese tipo puede trasladarse a Francia, a condición de tener un candidato carismático y a muchos seguidores dispuestos a seguirle casi de forma ciega", asegura a EFE el experto en comunicación digital Benoît Thieulin.

En su opinión, solo un candidato cumple esas premisas, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, de lejos el que mejor sabe usar las armas digitales.

"Sabe lanzar eslóganes, hablar a cada público en función de la red que usa, y eso le da una ventaja con respecto a los demás", sostiene la presidenta del gabinete de gestión de imagen Backbone Consulting, Véronique Reille Soult.

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Thieulin señala que el uso masivo de WhatsApp tiene la ventaja de que evita los algoritmos que suelen estar en manos de los poderosos y abre nuevas expectativas difíciles de controlar.

Situado en segundo lugar en todas las encuestas, el líder de La Francia Insumisa aventaja en el terreno digital a la ultraderechista Marine Le Pen, que se muestra "más rígida, más institucional en su manejo de las redes", agrega la especialista.

Mélenchon es el rey de Youtube, donde desgrana sus grandes mensajes políticos, y también es quien más seguidores acumula en el resto de las redes, mientras que Le Pen casi se circunscribe a Facebook, de un alcance más limitado, sobre todo entre los jóvenes.

Su delfín, Jordan Bardella, sin embargo, se mueve como un pez en el agua en TikTok, herramienta que le facilitó la victoria en las europeas de 2024 y convertir a su partido en el más votado en las legislativas siguientes.

El resto de los candidatos parten, según los expertos, con cierto retraso en esa carrera, aunque algunos, como el liberal David Lisnard, alcalde de Cannes, ha sabido usarlas para posicionarse como una alternativa, si bien los sondeos todavía no reflejan su subida.

"Ha hecho un uso ágil y novedoso de las redes, que le han permitido dar un salto en visibilidad cuando parecía casi invisible", señala Reille Soult.

La incógnita reside en la influencia que puede tener la IA. Para algunos contribuirá a embarrar más el debate, con contenidos generados para confundir a los electores, pero otros creen que puede tener el efecto contrario.

Uno de cada dos franceses utiliza ocasionalmente la IA y uno de cada seis lo hace de manera habitual, según un estudio de la Fundación Jean Jaurès, que considera que la mitad de los electores se plantea el uso de una IA generativa para informarse de política en las semanas previas a las presidenciales.

Thieulin, exdirector del Consejo Nacional Digital, afirma que puede ser "un contrapunto" de las redes sociales tradicionales, que desarrollan "algoritmos que se nutren más de emociones, la rabia, el humor o la ironía, que de la razón o el equilibrio", lo que "favorece a posiciones más radicales y populistas".

Considera que los motores de IA se nutren de informes profundos y noticias de prensa de medios serios, lo que contrarrestará los mensajes simples y directos de las redes sociales.

"Los responsables de comunicación digital de los candidatos tendrán que trabajar para que sus opiniones generen ondas de fondo, y eso es una labor más compleja", señala el experto, que cree que en ese terreno, el candidato de centroderecha "Édouard Philippe puede tener cierta ventaja".

Tanto Thieulin como Reille Soult alertan, sin embargo, del uso de la IA para crear imágenes o vídeos falsos, una mala praxis que amenaza con contaminar el debate pero que, señala, por ahora ha afectado poco a Francia.

En ese sentido, alertan de los peligros de injerencia exterior en el debate político galo, que puede colarse a través de la IA, cuyos mecanismos están en manos de potencias o potentados extranjeros, como Elon Musk, favorables a opciones de extrema derecha.