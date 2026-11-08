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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 14:15

La siderúrgica brasileña CSN vende su división de cemento a la empresa china Huaxin

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São Paulo, 8 nov (EFE).- La Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uno de los mayores conglomerados de siderurgia de América Latina, acordó la venta de su filial de cemento a la china Huaxin, por un valor de empresa fijado en 12.700 millones de reales (unos 2.300 millones de dólares o 2.000 millones de euros).

Por EFE
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Según el comunicado enviado este domingo al mercado, el contrato de compraventa suscrito la víspera entre ambas partes contempla la enajenación de las acciones de CSN Cimentos Brasil S.A. a favor del grupo asiático.

El importe definitivo de la operación estará sujeto a los ajustes de cierre habituales en este tipo de transacciones, principalmente vinculados a la deuda neta y al capital de trabajo a la fecha de liquidación.

La siderúrgica explicó que esta transacción, aún sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes regulatorias brasileñas y chinas, representa un paso clave en su estrategia corporativa para reducir los niveles de endeudamiento y equilibrar su estructura de capital.

CSN, cuyas acciones cotizan en las bolsas de São Paulo (B3) y Nueva York (NYSE), indicó que prevé concretar el traspaso tan pronto como se obtengan las validaciones regulatorias.

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