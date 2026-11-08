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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 23:30

Las reservas chinas de divisas extranjeras subieron un 0,14 % intermensual en octubre

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Shanghái (China), 9 nov (EFE).- Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 0,14 % intermensual en octubre hasta unos 3,41 billones de dólares, informó este fin de semana la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.

Por EFE
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El incremento con respecto a la cifra final de septiembre fue de unos 4.900 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuye a la subida del índice dólar y al efecto combinado de los tipos de cambio y las fluctuaciones de los activos financieros globales.

"La economía china operó sin problemas por lo general, y los nuevos logros en materia de desarrollo de alta calidad sirvieron de apoyo para el mantenimiento de la estabilidad general de las reservas de divisas extranjeras", apunta el comunicado.

El resultado de octubre supera las expectativas de los analistas, y supone una recuperación parcial tras la bajada del 1,11 % del mes anterior.

Asimismo, los datos publicados por la SAFE también revelaron que el valor de las reservas nacionales de oro se redujo un 5,29 % intermensual ante el fuerte descenso de los precios internacionales -su peor octubre desde 2008- hasta unos 306.411 millones de dólares, algo que Pekín aprovechó para incrementar sus compras, aumentando su cartera en un 1,07 % en términos de volumen.

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