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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 17:45

León XIV rinde homenaje a José de San Martín, héroe de la independencia sudamericana

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- León XIV hizo este domingo una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, héroe de la independencia de varios países sudamericanos, en el inicio de su visita a Argentina.

Por EFE
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En una ceremonia, realizada en la plaza que lleva el nombre del prócer del barrio de Retiro, en Buenos Aires, el papa estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno.

Tras la colocación de una corona con flores blancas y amarillas -colores de la bandera papal-, el pontífice se acercó con reverencia y tocó en silencio el monumento.

Una fanfarria militar interpretó el himno argentino y una marcha pontificia ante centenares de personas que se apostaron en esa plaza desde horas de la mañana con banderas argentinas y con los colores papales.

La ofrenda floral en homenaje a San Martín es un acto protocolar que hacen los jefes de Estado extranjeros que visitan Argentina.

El militar y político argentino José de San Martín (1778-1850) tuvo un rol clave en el proceso de emancipación de Argentina, Chile y Perú, país este último del que Robert Prevost adoptó la nacionalidad en 2015 y en el que el papa cerrará esta gira latinoamericana.

León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay.

A continuación, el pontífice se ha dirigido a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, para reunirse con el presidente del país, Javier Milei, y luego tiene previsto participar en el Palacio Libertad de un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Hasta el próximo miércoles, cuando partirá hacia Perú, el papa desplegará una intensa agenda, incluidas visitas a las ciudades de Luján y Córdoba.

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