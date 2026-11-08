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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 18:50

León XIV se reúne con Milei en la Casa Rosada al inicio de su visita a Argentina

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- El papa León XIV y el presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvieron este domingo una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, en el primer día de la visita apostólica al país suramericano.

Por EFE
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El papa fue recibido a las puertas de la Casa Rosada por Milei, tras lo cual se dirigieron al Salón Blanco para posar juntos ante los fotógrafos.

Luego, saludaron a los integrantes del Gabinete de ministros de Milei, a parte de la comitiva papal y a miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

A continuación, el pontífice y Milei mantuvieron un encuentro privado de unos 40 minutos.

Tras salir de la Casa Rosada, el papa se dirigió en automóvil hasta el cercano monumento a Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, donde el alcalde de la ciudad, Jorge Macri, le entregó las llaves de la ciudad en una breve ceremonia.

Tras esos actos protocolares, el papa se dirigió al Palacio Libertad, muy cercano a la Casa Rosada, para mantener un encuentro con la sociedad civil, gobernadores, parlamentarios y miembros del Gobierno y del cuerpo diplomático.

Allí León XIV dirigirá un mensaje a todos los presentes.

El lunes, el papa visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a las personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Claypole (25 kilómetros al sur de Buenos Aires) y presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles de la capital argentina.

El martes viajará a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles coronará su visita con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de la capital), para partir luego rumbo a Perú, entre otras actividades.

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