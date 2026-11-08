Líder demócrata del Congreso respalda juicio político contra secretario de Guerra de EEUU

Jeffries, representante federal de Nueva York que probablemente será el nuevo presidente de la Cámara Baja, expresó en una entrevista con ABC News su apoyo a la resolución que el congresista republicano Thomas Massie presentará esta semana para enjuiciar al funcionario encargado de la ofensiva estadounidense contra Irán.

"El supuesto secretario de Defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y orquestado esta imprudente y costosa guerra por elección contra Irán, lo que ha disparado los precios para el pueblo estadounidense y ha hecho al país menos seguro. Pete Hegseth se tiene que ir", declaró en This week.

El congresista anticipó que "habrá un increíble apoyo para esta resolución" entre los demócratas, quienes conversarán sobre el tema el martes cuando se reúnan en Washington por primera vez desde las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que recuperaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Las declaraciones de Jeffries reflejan los crecientes llamados de los demócratas a indagar a funcionarios de la Administración del presidente, Donald Trump, tras ganar los comicios, en los que el rechazo a la corrupción y a la guerra contra Irán estuvieron entre las prioridades de los votantes, según coinciden las encuestas.

Aunque los demócratas no se han comprometido a buscar un nuevo juicio político contra Trump como en el primer mandato, sí han expresado interés en indagar sobre miembros de su Gabinete, como Hegseth, a quien responsabilizan por "el caos" e inflación que desató la guerra contra Irán iniciada en febrero pasado.

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Tras los comicios, ha habido cambios de personal en la Casa Blanca, como el ascenso el viernes del polémico asesor antiinmigración Stephen Miller a nuevo jefe de Gabinete de Trump, en reemplazo de Susie Wiles, considerada una interlocutora del sector privado con el mandatario, según la prensa especializada.