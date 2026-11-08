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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 15:45

Localizan con vida al alcalde de Río Bravo tras secuestro en una carretera de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida este domingo luego de haber sido secuestrado por hombres armados la tarde del sábado en una carretera del centro-norte de México, informaron las autoridades mexicanas.

Por EFE
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El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó de la localización del funcionario tras la activación de un operativo coordinado entre el Gobierno federal y los estados de Zacatecas, San Luis Potosí (centro-norte), Coahuila y Tamaulipas (norte).

"El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado", apuntó el funcionario en un mensaje en X.

En la publicación, García Harfuch compartió la fotografía del alcalde de Río Bravo, a bordo de un vehículo de las fuerzas de seguridad.

No obstante, el funcionario no compartió más detalles del lugar de la localización, la condición en la que fue encontrado el alcalde o si había más personas privadas de la libertad.

Almaraz Maldonado, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), gobierna el municipio de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas fronterizo con Estados Unidos.

Viajaba con familiares e integrantes de su equipo hacia Real de Catorce, un destino turístico del estado de San Luis Potosí, cuando fue interceptado en una carretera en los límites con Zacatecas, según informó a los medios el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho.

El fiscal señaló que, según los avances de la investigación, varios vehículos fueron interceptados por civiles armados y varias personas fueron abandonadas en la carretera.

Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que los acompañantes del alcalde lograron llegar al municipio potosino de Cedral, donde denunciaron los hechos.

Las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas mantienen versiones contradictorias sobre el lugar en el que ocurrió el secuestro, mientras que las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas.

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