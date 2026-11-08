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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 04:25

Los hutíes suben a 33 la cifra de civiles muertos en ataque en el Yemen atribuido a Ri

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Saná, 8 nov (EFE).- El número de víctimas mortales del ataque aéreo que se produjo este sábado al este de Saná ascendió a 33 civiles, en su mayoría niños y mujeres, mientras que 39 resultaron heridos, informó este domingo el Ministerio de Sanidad de los rebeldes hutíes, quien atribuyó la acción a la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Por EFE
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"Ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de la atroz masacre perpetrada por la agresión liderada por Arabia Saudí en la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná", indicó el ministerio, que señaló que el ataque dejó "33 mártires y 39 heridos".

Aseguró que estas cifras son preliminares y que entre los muertos "se encuentran doce hombres, ocho mujeres y trece niños", mientras entre los heridos "hay 16 hombres, diez mujeres y trece niños".

"La masacre fue el resultado de varios ataques aéreos que tuvieron como objetivo directo y deliberado viviendas de civiles, equipos de primera respuesta, unidades de defensa civil y carreteras", añadió la nota.

Asimismo, el ministerio sostuvo que "esta atrocidad se sitúa entre las masacres más execrables dirigidas contra la población civil", afirmando que "los ataques aéreos alcanzaron a equipos de ambulancias y unidades de Defensa Civil" mientras realizaban operaciones de rescate y primeros auxilios".

Hasta el momento, ni Arabia Saudí ni el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han reaccionado ante esta información.

El ataque se suma a otro ocurrido el pasado viernes que causó la muerte de 30 personas después de que un mercado en la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del Yemen, fuera también blanco de un bombardeo.

Los hutíes culparon a la coalición militar liderada por Riad de cometer esta acción, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de lanzar este bombardeo en una zona disputada entre ambas partes.

Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser verificada de forma independiente.

Este ataque mortal se produce en medio de una ofensiva en el país que ha provocado más de 1.700 muertos desde el pasado agosto, de acuerdo con las últimas cifras de la ONU.

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