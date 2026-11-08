Los hutíes suben a 40 la cifra de civiles muertos en ataque en el Yemen atribuido a Riad

El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees al Asbahi, dijo en X que "la cifra de víctimas del ataque contra viviendas civiles en la zona de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná, ha aumentado a 40 muertos y 40 heridos, la mayoría niños", al tiempo que aseguró que las labores de rescate todavía están en marcha.

El departamento dijo previamente en un comunicado que "la masacre fue el resultado de varios ataques aéreos que tuvieron como objetivo directo y deliberado viviendas de civiles, equipos de primera respuesta, unidades de defensa civil y carreteras", en referencia a los ataques aéreos atribuidos a Arabia Saudí.

Asimismo, sostuvo que "esta atrocidad se sitúa entre las masacres más execrables dirigidas contra la población civil", afirmando que "los ataques aéreos alcanzaron a equipos de ambulancias y unidades de Defensa Civil" mientras realizaban operaciones de rescate y primeros auxilios".

Hasta el momento, ni Arabia Saudí ni el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han reaccionado ante esta información.

El ataque se suma a otro ocurrido el pasado viernes que causó la muerte de 30 personas después de que un mercado en la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del Yemen, fuera también blanco de un bombardeo.

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Los hutíes culparon a la coalición militar liderada por Riad de cometer esta acción, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de lanzar este bombardeo en una zona disputada entre ambas partes.

Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser verificada de forma independiente.

Este ataque mortal se produce en medio de una ofensiva en el país que ha provocado más de 1.700 muertos desde el pasado agosto, de acuerdo con las últimas cifras de la ONU.