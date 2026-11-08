ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
24º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 01:05

Luxon acepta negociar con Opportunity para asegurar el próximo Gobierno de Nueva Zelanda

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 8 nov (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, abrió este domingo la puerta a negociar con el centrista Opportunity, al que había descartado durante la campaña electoral, tras unos comicios muy ajustados en los que su formación, el Partido Nacional, y la oposición laborista quedaron prácticamente empatadas en votos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Luxon suavizó su posición después de que los resultados de las elecciones generales dejaran a su actual coalición, integrada por el Partido Nacional, ACT y New Zealand First, con una mayoría de apenas un escaño, 67 de los 131 previstos en el Parlamento.

"Sería totalmente apropiado construir una relación con Opportunity", afirmó el mandatario, que evitó descartar un acercamiento a la formación liderada por Qiulae Wong, aunque consideró que, con los resultados actuales, es "bastante factible" que el Partido Nacional pueda gobernar con sus actuales socios.

El cambio de tono supone un giro respecto a la campaña, cuando Luxon había rechazado reiteradamente cualquier acuerdo con Opportunity por sus propuestas fiscales, especialmente la introducción de un impuesto sobre el suelo.

Opportunity, que entrará por primera vez en el Parlamento con siete diputados y alrededor del 6 % de los votos, podría convertirse en una pieza decisiva si los votos especiales, que incluyen las papeletas de electores residentes en el extranjero, modifican el reparto de escaños y privan a la derecha de su ajustada mayoría.

Su líder, Qiulae Wong, ha mostrado disposición a negociar con ambos bloques, aunque ha advertido de que no está dispuesta a respaldar sin condiciones al actual Ejecutivo.

Durante la campaña defendió posibles acuerdos en ámbitos como la competencia económica y la innovación, y se mostró abierta a aplazar parte de su reforma fiscal.

El Partido Nacional obtuvo alrededor del 29,2 % de los votos y 42 escaños, mientras que los laboristas de Chris Hipkins alcanzaron el 29,4 % y 36 diputados. Los Verdes consiguieron 16 representantes, ACT obtuvo 13, New Zealand First logró 12 y Te Pāti Māori sumó cinco.

La aritmética parlamentaria mantiene abierta también una posible alternativa de izquierdas, aunque la suma de laboristas, verdes, Te Pāti Māori y Opportunity se quedaría, por ahora, en 64 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta.

La Comisión Electoral publicará los resultados definitivos el 27 de noviembre, una vez incorporados los votos especiales, que históricamente han favorecido a los partidos de izquierda.

Hasta entonces, Luxon continuará al frente de un Gobierno en funciones, mientras los partidos exploran posibles acuerdos para poner fin a la incertidumbre política.

La campaña neozelandesa ha estado marcada por el coste de la vida, el débil crecimiento económico y el desempleo, en unos comicios que han evidenciado el desgaste de las dos principales formaciones y el avance de los partidos minoritarios.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
03
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
04
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar