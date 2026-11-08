Luxon acepta negociar con Opportunity para asegurar el próximo Gobierno de Nueva Zelanda

Luxon suavizó su posición después de que los resultados de las elecciones generales dejaran a su actual coalición, integrada por el Partido Nacional, ACT y New Zealand First, con una mayoría de apenas un escaño, 67 de los 131 previstos en el Parlamento.

"Sería totalmente apropiado construir una relación con Opportunity", afirmó el mandatario, que evitó descartar un acercamiento a la formación liderada por Qiulae Wong, aunque consideró que, con los resultados actuales, es "bastante factible" que el Partido Nacional pueda gobernar con sus actuales socios.

El cambio de tono supone un giro respecto a la campaña, cuando Luxon había rechazado reiteradamente cualquier acuerdo con Opportunity por sus propuestas fiscales, especialmente la introducción de un impuesto sobre el suelo.

Opportunity, que entrará por primera vez en el Parlamento con siete diputados y alrededor del 6 % de los votos, podría convertirse en una pieza decisiva si los votos especiales, que incluyen las papeletas de electores residentes en el extranjero, modifican el reparto de escaños y privan a la derecha de su ajustada mayoría.

Su líder, Qiulae Wong, ha mostrado disposición a negociar con ambos bloques, aunque ha advertido de que no está dispuesta a respaldar sin condiciones al actual Ejecutivo.

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Durante la campaña defendió posibles acuerdos en ámbitos como la competencia económica y la innovación, y se mostró abierta a aplazar parte de su reforma fiscal.

El Partido Nacional obtuvo alrededor del 29,2 % de los votos y 42 escaños, mientras que los laboristas de Chris Hipkins alcanzaron el 29,4 % y 36 diputados. Los Verdes consiguieron 16 representantes, ACT obtuvo 13, New Zealand First logró 12 y Te Pāti Māori sumó cinco.

La aritmética parlamentaria mantiene abierta también una posible alternativa de izquierdas, aunque la suma de laboristas, verdes, Te Pāti Māori y Opportunity se quedaría, por ahora, en 64 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta.

La Comisión Electoral publicará los resultados definitivos el 27 de noviembre, una vez incorporados los votos especiales, que históricamente han favorecido a los partidos de izquierda.

Hasta entonces, Luxon continuará al frente de un Gobierno en funciones, mientras los partidos exploran posibles acuerdos para poner fin a la incertidumbre política.

La campaña neozelandesa ha estado marcada por el coste de la vida, el débil crecimiento económico y el desempleo, en unos comicios que han evidenciado el desgaste de las dos principales formaciones y el avance de los partidos minoritarios.