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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 18:10

Maestros paraguayos llaman a protesta tras la caída de Ueno bank

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Asunción, 8 nov (EFE).- Maestros del sector público en Paraguay protestarán este lunes para exigir la devolución de millonarios fondos de las cajas de pensiones depositados en Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia, informó un gremio del sector.

Por EFE
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Esta será la primera protesta que afrontará el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el viernes tras la destitución del ahora exmandatario Santiago Peña en medio de la crisis generada por la caída de Ueno bank, que tenía a unos 2,94 millones de clientes, pero también a instituciones públicas que depositaron sumas millonarias en la entidad bancaria.

En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) demandó "la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal", como se conoce internamente al sistema de jubilaciones públicas, que, advirtió, se quedaron congelados en Ueno.

Igualmente, exige la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones y la salud de la mayoría de trabajadores del país, y de otras cajas de ahorro jubilatorio que también mantienen fondos en el banco intervenido.

La protesta tendrá lugar en la capital de Paraguay, Asunción, y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, detalló el comunicado.

Los docentes también pedirán un reajuste salarial del 8 % y que se destinen mayores recursos en los presupuestos para la educación en 2027.

En septiembre pasado, el Gobierno del entonces presidente Peña firmó un acuerdo con un sector de los maestros que garantizaba un aumento salarial del 5 %, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios docentes.

La protesta de este lunes también será respaldada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), según medios locales.

Desde el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución contra Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, ciudadanos convocaron a una vigilia hasta que se concretó el viernes la destitución de Peña en un juicio político, en el que se le acusó de tener vínculos con Ueno.

Alliana se estrenó el sábado en el cargo con una reunión con el ministro de Salud, Isaías Fretes, y su promesa de atender las necesidades "más urgentes", como el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales, un problema que motivó protestas de médicos entre agosto y septiembre pasados.

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