Mamdani se alía con la banda puertorriqueña Chuwi y muestra su amor por Puerto Rico

"Tengo un chisme", confiesa el mandatario de la Gran Manzana en un video publicado en sus redes sociales junto a los hermanos Wilfredo ‘Willy’, Lorén y Wester Aldarondo y su amigo Adrián López.

"¿Qué? ¿Cuál chisme?", cuestionan los artistas puertorriqueños, y después aparece un enlace que invita a unirse a "El Chisme" pinchando en un enlace que dirige al grupo de WhatsApp denominado 'El Chisme Oficial de NYC'.

El chat grupal precisa información sobre la visita del viernes de Mamdani en Puerto Rico, donde se reunió con Chuwi para hablar de su nuevo álbum, 'Libertad', y "de lo que está viviendo Puerto Rico".

"Es un disco bien político, que canta sin pelos en la lengua sobre la isla y su gente", asevera un mensaje del chat, sobre el álbum compuesto de 13 canciones que clama por la soberanía y la autodeterminación de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

"Y esto apenas empieza, viene más", afirma otra nota en el grupo de WhatsApp.

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El alcalde neoyorquino viajó a Puerto Rico el viernes junto a la recién reelegida gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para mantener una reunión en San Juan con la Federación Hispana en la conferencia SOMOS, una ponencia a la que el edil asistió por segundo año consecutivo.

Después fue a la "jummah", la oración congregacional que los musulmanes realizan cada viernes al mediodía y participó en una mesa redonda con activistas de la Fundación La Brega y Fuerza sobre el Proyecto Esencia y el movimiento 'PR No Se Vende'.

El polémico proyecto 'Esencia' ha desatado gran descontento entre los puertorriqueños porque, financiado por Three Rules Capitol y Reuben Brothers, pretende construir en una reserva natural de Cabo Rojo, en el oeste de Puerto Rico, 900 viviendas, cinco hoteles de lujo, dos campos de golf, una villa de artistas, centro de traumas y una escuela.

Por último, Mamdani se encontró con líderes de las comunidades puertorriqueña y dominicana, y defensores de los derechos de los inmigrantes para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) "se mantenga al margen de las escuelas de Puerto Rico y ponga fin a sus operaciones de control, cada vez más intensas, en toda la isla".

Después de que el Senado de Puerto Rico aprobara realizar enmiendas al proyecto de ley 1062, que eliminaría el requisito de que los centros educativos obtengan asesoramiento jurídico antes de revelar datos de los alumnos y prohibiría que las medidas de protección de las escuelas.

La votación del controversial proyecto se produce en medio de una fuerte intensificación de la actividad del ICE en Puerto Rico.

"Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, y por eso me opongo rotundamente a las enmiendas presentadas al proyecto de ley del Senado 1062. No nos quedaremos callados mientras nuestros vecinos puertorriqueños, a quienes con tanta frecuencia se trata como ciudadanos de segunda clase, sean objeto de ataques", enfatizó en un comunicado Mamdani.

En el marco de esta visita, la Federación Hispana (HF, por sus siglas en inglés) y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York (FHLBNY, en inglés) establecieron una nueva alianza con un compromiso inicial de 280.000 dólares para fortalecer la infraestructura de los centros de resiliencia liderados por la comunidad en todo Puerto Rico.

SOMOS Inc. es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, promoviendo la conciencia y la acción para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con la Asamblea Estatal de la ciudad.