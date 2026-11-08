María Corina Machado visita una de las zonas de Caracas más afectadas por el doble sismo

Machado hizo un recorrido por San Bernardino y escuchó los testimonios de las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales, informó su partido, Vente Venezuela, en la red social X.

Desde su regreso a Venezuela, el 25 de octubre, Machado ha realizado varias visitas de este tipo, como la que hizo al estado costero La Guaira (norte), el más devastado por el doble terremoto, donde se reunió con afectados en distintos puntos de la región.

Asimismo, se ha reunido con los integrantes de su partido, con familiares de presos políticos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

El viernes, Machado prometió no dejar solos a los presos políticos, durante una visita a las afueras de un emblemático penal conocido como Rodeo I, en el estado Miranda (norte) y cercano a Caracas, catalogado por distintas ONG como un centro de "torturas".

La visita de Machado culminó con la subida a una zona montañosa, donde los familiares suelen agruparse para comunicarse, a través de gritos, con sus parientes detenidos, quienes están recluidos en un edificio cercano.

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Desde allí, Machado prometió, con megáfono en mano, no dejarlos solos, la reparación para sus familiares y garantías para que "nunca" ocurra lo que en Venezuela ha ocurrido con estos detenidos. Los presos respondieron, a lo lejos, con gritos de "Justicia" y "Libertad".