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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 19:35

'Martin Fierro', Borges y Gardel, referencias culturales del papa al llegar a Argentina

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Buenos Aires, 8 nov (EFE).- El papa León XIV citó este domingo el 'Martín Fierro' de José Hernández, las obras de Jorge Luis Borges, el tango de Carlos Gardel, las tradiciones musicales del interior del país y el "mate compartido" entre los ejemplos de las riquezas de la cultura argentina, en su primer discurso ante las autoridades del país.

Por EFE
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"Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras", afirmó, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, en su primer día de visita, antes de mencionar el 'Martín Fierro', de José Hernández, y las páginas de Jorge Luis Borges, junto con las de otros escritores que "han enriquecido la lengua española con sus acentos rioplatenses".

León XIV también destacó el tango, al que describió como una expresión cultural "nacida del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas" y mencionó "la música y las tradiciones del interior" y al teatro, con lo que reconoció una identidad cultural que va más allá de Buenos Aires y que se nutre de las expresiones propias de las distintas regiones del país,.

Entre todas esas manifestaciones, León XIV reservó un lugar especial para el mate, una de las costumbres más arraigadas de Argentina y que definió como uno de esos "gestos cotidianos tan sencillos" que adquieren un significado colectivo porque "convierten una pausa en ocasión de conversación y cercanía".

El pontífice también citó a Carlos Gardel y una de las frases más conocidas del tango Volver: "Es un soplo la vida". La canción, con letra de Alfredo Le Pera y música de Gardel, le sirvió para reflexionar sobre el paso del tiempo y la transmisión del legado entre generaciones.

"Es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir", afirmó.

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